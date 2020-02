Di Gennaro: “Cutrone? Meglio a partita in corso. Quello che mi preoccupa del Milan…”

Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex viola, ha parlato a Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:

In vista del Milan sono preoccupato dalla fascia sinistra dei rossoneri. Theo Hernandez e Rebic sono in forma clamorosa. I tre punti di Genova permettono alla Viola di affrontare la partita con fiducia. Domani sarà una partita che può aprire nuovi orizzonti, anche per lo stesso Iachini. Cutrone, come in passato, sta facendo meglio a partita in corso. L’ex Milan ha bisogno di una squadra che lo supporti maggiormente. Giusto puntare sul tandem Chiesa-Vlahovic, cambiare sarebbe sbagliato.