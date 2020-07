Di Gennaro: “Crollo totale della Fiorentina, sconfitta che pesa. Attenzione alla lotta salvezza”

L’ex centrocampista gigliato Antonio Di Gennaro, ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio:

Ieri sconfitta bruttissima per la Fiorentina. Se non vinci con questo Brescia, d’altronde, un segnale ce l’hai. Questo fa pensare. Manca la cattiveria, poi se dai campo ad una squadra come il Sassuolo, beh, ti fanno male. Potrebbe essersi aperta una piccola crisi. Ora ci sono Parma, Cagliari, poi anche Lecce. Andare a giocare lì con questa situazione, rischi. Specie se riaprissero gli stadi ai tifosi. Ieri è stato un crollo totale.