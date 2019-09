Di Francesco: “Non pensiamo alla Fiorentina, concentrati sul Torino”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, ha citato anche la Fiorentina, avversaria dei blucerchiati mercoledì prossimo al Franchi (parole tratte da TMW):

Non pensiamo alla Fiorentina o l’Inter ma concentrare le forze al Torino. Portare a casa punti in questa gara sarà determinante per affrontare le altre in una determinata maniera. Ad oggi cercherò di rimettere in campo una squadra più idonea per affrontare i granata.