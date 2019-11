Di Carmine: “Che gioia il primo gol in Serie A! Alla Fiorentina devo tanto, è nel mio cuore”

Samuel Di Carmine, match winner di Verona-Fiorentina, ha parlato a Dazn: “Sicuramente una gioia il primo gol in Serie A, l’ho cercato tanto, lo dedico a moglie, figli e compagni di squadra. La Fiorentina è nel mio cuore, le devo tanto. Sono contento di aver segnato oggi, è una vittoria importante per la salvezza. Stiamo facendo un campionato bellissimo, continuare così senza mollare perché la salvezza è ancora lontana. Stare fuori è stato difficile, ma mi è servito per capire tante cose”.