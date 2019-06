Di Biagio addio: “Non sarò più l’allenatore dell’Under 21”

Luigi Di Biagio non è più il Commissario Tecnico dell’Italia Under 21. E’ stato lui stesso ad annunciarlo in conferenza stampa (parole riportate da Itasportpress):

Non sarò più l’allenatore dell’Under 21. Ringrazio tutti, dai dirigenti a Maurizio Viscidi.

Bisogna scindere i risutati di questi anni da ciò che è accaduto in questi Europei. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, facendo crescere giovani importanti. Siamo stati competitivi con molte squadre forti e tanti ragazzi sono andati nella Nazionale maggiore. Il risultato è un tasto dolente, ma non è un fallimento per me.

La colpa è solamente nostra, non dobbiamo cercare alibi. Il principale responsabile sono io. Chi dice però che non abbiamo gioco e che non corriamo è in malafede: abbiamo fatto più tiri e siamo stati più pericolosi degli avversati. Se la Romania avesse vinto, oggi mi avreste detto che sarei stato il più bravo di tutti”.

Convocare i giocare nel giro della nazionale A? E’ una scelta che rifarei, anche Zaniolo e Kean mi hanno dato qualcosa, forse però meno degli altri quattro: non mi sento però di rimproverarli. Noi abbiamo fatto dei prestiti all’Under 20 per il Mondiale: abbiamo 50 giocatori che girano tra Under 19, Under 20 e Under 21.

Il primo europeo è stato un miracolo essersi qualificati davanti a Belgio e Serbia. Il secondo europeo abbiamo perso la semifinale con la Spagna, ovvero con i più forti. Il fallimento vero è quando fai zero punti e non porti nessun giocatore in Nazionale maggiore.