Di Biagio pungola Bernardeschi: “Mi fa innervosire, perché è rimasto alla Juve? Deve giocare di più”

Gigi Di Biagio, ex ct dell’Under 21, è intervenuto su Centro Suono Sport. Fra i temi affrontati anche Federico Bernardeschi, ex viola ed oggi alla Juve, che lui ha avuto proprio in azzurro:

Qual è il suo ruolo? Mi viene il nervoso perché Federico è veramente un giocatore di altissimo livello, però ha scelto di restare a Torino e giocare un po' meno. Sono scelte. Io penso che un giovane abbia bisogno di giocare, fare 10-15 partite l'anno non ti fa crescere.