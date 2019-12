Dg Cittadella: “Non siamo in gita a Firenze”. Su Chiesa…

Intervenuto a TMW Radio, il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato della sfida di questa sera contro la Fiorentina in Coppa Italia:

Non siamo venuti a fare una gita a Firenze. Siamo venuti per provare a fare una buona prestazione. Se giochi bene, hai più probabilità di passare. Incontriamo una squadra di A molto forte, in momento di difficoltà ed è questo che fa paura. E loro non potranno sbagliare. Ma siamo venuti per provarci su un campo di A e lo faremo come sempre. Chiesa? Se ci sono le trattative giuste, i giocatori bisogna lasciarli andare. O un giocatore ti dà il 100% o altrimenti se non dà il massimo ti condiziona. Noi abbiamo sfiorato la A, non so se avremmo raggiunto certi risultati quest’anno se avessi mantenuto lo stesso gruppo.