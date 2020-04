Dg Cagliari: “Futuro Nainggolan? Difficile che possa rimanere”

Mario Passetti, dirigente del Cagliari, è intervenuto a TMW Radio per commentare il futuro di Radja Nainggolan. Il belga, che spesso è stato accostato alla Fiorentina, è un discorso che in Estate può tornare di moda in ottica gigliata.

Tenere un top come Nainggolan è difficile. L’emergenza Coronavirus lo è ancora di più. C’è crisi, c’è poco da nascondersi. La volontà di tenerlo c’è, lavoreremo per metterla in pratica. Ma come puoi dirlo oggi?