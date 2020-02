Dg Atalanta: “Stima per la Fiorentina, le dirigenze vogliono stemperare le tensioni”

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttoatalanta.com:

C’è grande stima fra le proprietà e fra i dirigenti, così come grande solidarietà e collaborazione in Lega. Secondo me questo poi deve manifestarsi anche quando si gioca, ci deve essere rivalità sportiva ma sempre nel rispetto dei professionisti che gestiscono le gare. Sono convinto che questo succederà anche per Fiorentina-Atalanta, i messaggi delle due dirigenze sono orientati a stemperare le tensioni. Noi abbiamo un grande patrimonio che è quello degli arbitri, dobbiamo tutelarli dandogli serenità quando vanno in campo.