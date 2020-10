Anche la Fiorentina tra le squadra che, nell’ultima estate, avevano fatto un pensierino su Gerard Deulofeu? Il diretto interessato nega e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ricostruisce così in breve i mesi prima del passaggio all’Udinese: “Tornare al Milan era un’opzione come lo è stata il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché io ho bisogno di giocare con continuità, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice”.