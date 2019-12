Designazioni arbitrali: Fiorentina-Inter affidata al consulente informatico Mariani

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15:00. Questa la designazione per Fiorentina-Inter:

FIORENTINA – INTER h. 20.45

MARIANI

SCHENONE – VIVENZI

IV: GIACOMELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI