Della Valle: ricavi in calo del 29% per Tod’s, pesa l’effetto Covid

Un buon inizio anno fino all’arrivo dell’epidemia per Tod’s, il gruppo marchigiano di calzature che, a causa dell’effetto Covid, ha registrato un fatturato consolidato di 152,8 milioni, in calo del 29,4% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019 “anche a seguito di una politica di consegne molto prudente in entrambi i canali di vendita” si legge in una nota della società.

“Il nostro primo obiettivo assoluto è stato quello di preoccuparci della salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie — ha detto Diego della Valle, presidente e ceo del gruppo —. Speriamo nei prossimi mesi, auspicando che si possa ricominciare, anche se gradatamente, a vedere un futuro più chiaro”. Lo riporta il Corriere della Sera.