Delio Rossi: “Il campionato va finito. Taglio stipendi? C’è gente che guadagna 1500 euro…”

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, queste alcune delle sue dichiarazioni:

Il campionato è iniziato e va finito. Non si possono certo cambiare le carte in tavola. Stipendi? Nel calcio i contratti sono individuali. In Serie A e B sono ricchi ma in C c’è gente che guadagna 1500 euro. Poi conosco abbastanza i calciatori: non accetteranno mai di ridursi lo stipendio per lasciare i soldi alle società. Discorso diverso per destinare i soldi alla solidarietà.