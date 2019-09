Delio Rossi: “Fiorentina partita a rilento ma sta migliorando, nell’immediato non ha obiettivi”

Delio Rossi ha rilasciato un’intervista a TuttomercatoWeb, queste le sue dichiarazioni riguardanti la formazione gigliata:

La Fiorentina è partita un po’ a rilento, ma sembra che stia trovando il bandolo della matassa. Chiesa e Ribery si esaltano nel 3-5-2, possono fare bene. Il Milan sta incontrando difficoltà ma siamo all’inizio. Nel calcio arrivi o non arrivi. Centri gli obiettivi o non li centri. Oggi i rossoneri hanno altre squadre davanti, la Fiorentina invece non credo pensi al quarto posto o grandi obiettivi nell’immediato.