Del Piero ricorda: “Il contro la Fiorentina del ’94 il più spettacolare”

In diretta con la pagina Instagram 433, Alessandro Del Piero ha ripercorso i suoi momenti più emozionanti della carriera: il gol in semifinale del Mondiale 2006 contro la Germania, la standing ovation al Bernabeu e… “Il gol contro la Fiorentina nel ’94 è stato il gol più spettacolare”. Non è la prima volta che l’ex capitano della Juve considera quello come uno dei suoi gol più belli della carriera, un pallonetto d’ esterno destro al volo che sorprese il portiere viola.