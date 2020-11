De Zerbi: “Io via dal Sassuolo a fine stagione? Non sarà facile convincermi”

Era stato lo stesso d.s. gigliato Daniele Pradè a dirlo durante la conferenza stampa di presentazione di Cesare Prandelli, lo scorso 10 novembre: “Se avessi voluto quest’estate De Zerbi o Juric, il presidente Commisso mi avrebbe assecondato“. Magari, però, sarebbe stato proprio Roberto De Zerbi a rifiutare un’eventuale proposta viola, considerando quanto il mister del Sassuolo ha detto al portale turco Fanatik:

Lasciare il club neroverde a fine torneo? Non ci scommetterei, dovrebbero convincermi per bene. Prenderei in considerazione soltanto un progetto davvero importante e non parlo dal punto di vista economico, ma da quello tecnico e della programmazione. Sicuramente un giorno mi piacerebbe allenare il Brescia, ossia la squadra della mia città.