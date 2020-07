De Zerbi: “Innamorato del Sassuolo. Come Ferguson? Nessun problema, ma sono…pesante”

Roberto De Zerbi è stato accostato alla panchina della Fiorentina della prossima stagione. Il tecnico del Sassuolo è stato intervistato dal Corriere della Sera:

Il rinnovo? Non dovevo dare segnali, ma dovevo fare quello che mi rende felice al risveglio: sono innamorato della mia squadra e mi dà gioia allenarla. Io a lungo al Sassuolo, stile Ferguson? Non avrei problemi, ma sono pesante: non so se riescono a reggermi. Un po’ su tutto quello che è calcio, mentre sulla vita privata so stare al posto mio. Chiedo di non accontentarsi e di porre il lavoro in cima a tutto, anche alla famiglia.