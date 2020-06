De Zerbi: “Il rinnovo? Il club ed io firmiamo a breve, non ci sono mai stati dubbi”

Roberto De Zerbi ed il Sassuolo, il matrimonio continua. Presentando ai canali del suo club la sfida di campionato che vedrà i neroverdi affrontare in casa il Verona, il tecnico bresciano – accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina – ha detto a tal proposito:

Il rinnovo di contratto con il club non è ancora ufficiale, ma lo sarà a brevissimo. Non c’è mai stato alcun dubbio: la società era contenta del mio operato ed io volevo rimanere qui, dunque non c’è mai stato alcun problema. Solo i giornali hanno sprecato inchiostro riguardo a questa vicenda. C’è ancora tanto da fare e possiamo crescere molto.