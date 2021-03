De Zerbi è una furia: “Alcuni giovani capiranno con la tribuna”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la clamorosa sconfitta patita nel pomeriggio dal Torino:

Siamo una squadra giovane, i giovani sbagliano più di altri nonostante gli si venga detto tante volte l’importanza della gara. Staranno in panchina o tribuna e capiranno da fuori. La maturità viene con età ed esperienza. Il Sassuolo parte sempre per salvarsi e per mettere in evidenza i giovani, e a volte i giovani, che hanno talento e ci hanno portato grandi risultati, prendono il Sassuolo come terra di passaggio e antepongono i fatti personali e senza mettere qualcosa in più, ed è una cosa che mi fa arrabbiare e con cui combatto da tre anni. Far sì che non si pensi che Sassuolo sia una terra di passaggio, Sassuolo è fatta da tanti giocatori seri e vanno fatte le cose nella maniera giusta.