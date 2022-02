De Zerbi da Kiev: “Svegliato dalle bombe, ma non potevo voltare le spalle”

De Zerbi, tecnico dello Shakhtar, insieme al suo staff italiano, si trova nella capitale Kiev: l'Ucraina è sotto attacco dalla Russia

Sono ore d'ansia e di attesa per Roberto De Zerbi e per tutto il suo staff italiano. Il campionato è sospeso (al momento per un mese), lo Shakhtar, squadra di Donetsk, situata nell'Ucraina orientale a maggioranza russofona, ha però da tempo il proprio quartier generale a Kiev dove lo staff tecnico italiano è al momento asserragliato. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, insieme al suo staff italiano, si trova nella capitale sotto attacco. Gazzetta.it riporta alcune sue dichiarazioni: