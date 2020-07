De Zerbi ci crede: “Europa possibile, ma dietro abbiamo la Fiorentina e non solo”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sassuolo Channel alla vigilia della sfida contro il Milan: “Europa? Non è facile ma ci sono 12 punti ancora in palio, possiamo farcela. Anche arrivare ottavi però credo sia difficile. Dietro abbiamo Torino e Fiorentina, delle sorprese come Parma e Verona, abbiamo una squadra che è nostra sorella, ovvero il Bologna, che per qualità, organizzazione e tante cose ci assomiglia ed è staccata, già l’ottavo posto è un risultato molto molto importante”.