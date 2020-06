De Zerbi chiude definitivamente le porte: “Resto al Sassuolo, qualcosa cambierà”

Come già anticipato da Sky Sport in serata, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha sciolto definitivamente le riserve sul suo futuro. Queste le dichiarazioni rilasciate proprio all’emittente satellitare nel post partita di Atalanta-Sassuolo:

Il mio futuro? Non faccio il gioco delle tre carte. Da sempre ho una grande voglia di restare perché sono felice ed abbiamo grandi margini di miglioramento. Tuttavia sul mercato non potremo cambiarne altri nove, altrimenti andremo indietro e non avanti.