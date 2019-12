De Vrij: “Dobbiamo rialzarci subito e vincere le prossime partite”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Barcellona (parole riprese da fcinter1908.it):

C’è tante delusione per la mancata qualificazione, ma non abbiamo rimpianti. Abbiamo dato tutto, creando tante occasioni. Ma non è bastato. Le sconfitte di Barcellona e Dortmund? Ormai è andata, inutile guardare indietro. Dobbiamo rialzarci e guardare avanti. Le difficoltà devono renderci più forti. Guardiamo avanti, seguiamo il nostro percorso e cerchiamo di vincere le prossime partite.