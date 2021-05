De Sisti su Cagliari-Fiorentina: “Un pareggio sta bene ad entrambe”

Le parole del grande ex viola

Picchio De Sisti ha parlato al sito calciocasteddu.it in vista della gara tra Cagliari e Fiorentina di stasera: "Mi aspetto una gara ardente, tesa. La posta in palio è importante per entrambe, anche se i viola possono respirare meglio in virtù dell’ultimo successo che li ha messi più al sicuro. Il Cagliari, dal canto suo, ha dimostrato di voler restare attaccato alla categoria con i denti. Nessuna delle due, guardando l’organico, avrebbe pensato di ritrovarsi a inseguire la classifica. Alla Sardegna Arena potrebbe bastare un pari alle contendenti, perché ogni punticino potrebbe tornare utile in questo finale di stagione. L’aspetto tattico giocherà un ruolo fondamentale, data la posta in palio".