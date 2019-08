De Santis: “Suso può essere un nome forte in ottica Fiorentina”

L’agente di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto in diretta a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Il Milan deve far uscire uno tra Donnarumma, Suso e Kessie, in esubero ci sono Ricardo Rodriguez e Laxalt. Come trequartisti in rosa ci sarebbero già Paquetà e Suso, ma c’è questo interesse per Correa, giocatore sublime, che però non è proprio un trequartista ma più un esterno. Suso (SCHEDA) può essere un nome forte in ottica Fiorentina”. INTANTO ALLA FIORENTINA VIENE PROPOSTO DAMM