De Rossi in volo per l’Argentina, lo aspetta il Boca: “Provo una grande emozione”

Dopo i contatti con la Fiorentina, con gli ex giallorossi Daniele Pradè e Vincenzo Montella pronti ad abbracciarlo, Daniele De Rossi sta per firmare il suo nuovo contratto con il Boca Juniors. L’ex centrocampista della Roma, infatti, ha preso poco fa un aereo da Fiumicino e atterrerà in Argentina domattina alle 6.50. “Provo una grande emozione, adesso sono un po’ in stato confusionale tra il lungo viaggio, bagagli e tutto il resto, ma sono molto contento di questa nuova avventura“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.