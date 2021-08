De Rossi e l’addio alla Nazionale. “Voglio allenare, sono pronto”

L'ex Roma De Rossi annuncia l'addio allo staff di Mancini e si racconta a 360° in un'intervista a Sportweek

Poco più di un mese dopo la trionfale esperienza agli Europei di calcio, Daniele De Rossi annuncia l’addio allo staff azzurro di Roberto Mancini. In una lunga intervista sulle colonne di Sportweek, in edicola domani, l’ex romanista spiega le motivazioni di una decisione presa a malincuore: "È stata una scelta difficile perché mi sono trovato splendidamente con tutti. Io ho dato un 1 per cento e loro in cambio mi hanno permesso di vivere un’esperienza indimenticabile. Sarò sempre debitore verso la Nazionale. Però ho chiaro cosa voglio fare: allenare".