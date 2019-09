De Paul, niente sconti: l’argentino rientrerà contro la Fiorentina

La Corte d’appello della FIGC ha respinto il ricorso dell’Udinese per De Paul, espulso contro l’Inter. Per l’argentino, come si legge nel dispositivo federale, restano tre le giornate di squalifica per il rosso rimediato contro i nerazzurri: ”La Corte d’Appello Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata il 26 settembre 2019, a seguito del reclamo n. 9 con richiesta di procedimento d’urgenza promosso dalla società Udinese Calcio in data 17.9.2019, il seguente DISPOSITIVO: il reclamo n. 9, con richiesta di procedimento d’urgenza proposto, dalla società Udinese Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. De Paul Rodrigo Javier è respinto”.

De Paul salterà anche il Bologna, dopo Brescia e Verona, e tornerà dunque disponibile contro la Fiorentina, il 6 ottobre.