De Paul, nessuno sconto. Ds Udinese: “Può partire solo alle nostre condizioni”

Il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “De Paul (SCHEDA) ce lo terremo stretto. La società ha dato una valutazione al giocatore e se nessuno raggiunge quella cifra De Paul resta con noi. Tudor spera che non se ne vada, è ben felice di tenerlo. Non abbiamo problemi di bilancio. Non c’è mai stato un discorso consistente con la Fiorentina. Ribery? Il suo arrivo a Firenze non mi sorprende più di tanto, spesso Pradè punta a mettere grande carisma nei suoi spogliatoi. Anche l’acquisto di Boateng segue questa logica”. MA L’OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA FIORENTINA E’ UN ALTRO