De Paul: “L’Udinese ha respinto tutte le offerte per me”

E’ stato il grande obiettivo di mercato della Fiorentina. Ovviamente stiamo parlando di Rodrigo De Paul. Alla fine, però, l’argentino è rimasto all’Udinese. Il calciatore bianconero ha parlato dal ritiro della sua nazionale (parole tratte dal sito di Alfredo Pedullà):

Il mercato è finalmente finito, sono più tranquillo. Questi sono stati mesi di trambusto per le tante voci. L’Udinese ha voluto fortemente che restassi, decidendo di respingere tutte le offerte che le erano arrivate in questi mesi. Rimango e sono felice perché la società ha fatto di tutto per trattenermi. Udine è la mia seconda casa ed è grazie all’Udinese se oggi ho conquistato la maglia della Nazionale. Ora penso soltanto a continuare a dare il meglio di me, con il sacrificio ed il lavoro ogni obiettivo diventa possibile.