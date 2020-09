De Paul costa troppo anche per gli inglesi: il Leeds desiste e guarda in Francia

La richiesta dell’Udinese per De Paul è alta, molto alta. Lo sa bene la Fiorentina, che sta cercando una soluzione da molto tempo, e lo sanno bene tutte le squadre che hanno tentato di imbastire una trattativa per l’argentino. Tra queste, l’ultima in ordine di tempo è il Leeds del Loco Bielsa, neopromosso il Premier League, che però si è visto costretto a cambiare obiettivo di fronte alle pretese dei friulani. 40 milioni sono troppi anche Oltremanica. Così i Whites hanno messo gli occhi su Julian Draxler, in uscita dal Paris Saint Germain. A riportarlo è RMC Sports.

