De Magistris: “Squadra e Italiano non meritano critiche. Rischio braccino”

L'ex pallanuotista dice la sua sulla Fiorentina: "Ho più rimpianti per Torino che per Salerno"

"Sono state due partite brutte. Ho più rimpianti per Torino, perchè questa Juventus è imbarazzante e c'era la possibilità di vincere. A Salerno c'è stato un approccio completamente sbagliato e purtroppo Igor, dopo aver fatto benissimo, è incappato nella giornata peggiore. Però questo non cancella quanto di buono fatto in questa stagione e non si può mettere in croce allenatore e giocatori, non si meritano di essere criticati. Andare in Europa adesso è diventato quasi un obbligo e non vorrei che la pressione facesse venire il braccino alla Fiorentina. Italiano? Si è creata una situazione imbarazzante in un momento particolare. Se io fossi al suo posto mi aspetterei un riconoscimento per quanto fatto in questa stagione".