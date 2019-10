De Magistris: “Fiorentina sembrava il Barça. Il centravanti? Arriverà il momento”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Gianni De Magistris, queste le sue dichiarazioni:

Dobbiamo restare con i piedi per terra, la rosa ha avuto tanti innesti che possono essere la base per un futuro roseo. La Fiorentina ha giocato una grande partita domenica, sembrava il Barcellona a tratti. Un singolo da elogiare, oltre ai due davanti, è Caceres. L’uruguaiano ha dato stabilità e certezze alla difesa. Vincere da soddisfazione 10, perdere da insoddisfazione 100, è una battaglia impari. Montella ha dimostrato un cambio di marcia a livello tattico, è maggiormente sereno e sicuro delle sue scelte. Ritengo che la squadra debba avere un centravanti di ruolo, ma andrà inserito gradualmente. Gli interpreti hanno trovato un equilibrio vincente. Fino ad ora abbiamo giocato contro squadre che hanno tentato di fare la partita, adesso arriveranno club che si barricano dietro. Può essere l’occasione giusta per valutare Vlahovic o Pedro.