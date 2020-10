De Magistris: “Contro lo Spezia partita trappola. Iachini deve superare i suoi limiti”

Gianni De Magistris ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Contro lo Spezia sarà una partita trappola. Parti da favorito e devi vincere per forza, altrimenti è un fallimento. Anche contro la Sampdoria c’erano gli stessi presupposti, ed abbiamo visto come è andata. Davanti resta il rebus centravanti; Kouamè adatto se scegli la velocità, Vlahovic quello più adatto per la stazza, Cutrone il più adatto per giocare da “rapace”. Basta segnare, spetta a Iachini la responsabilità di scegliere. Pradè ha lavorato bene, non merita critiche. La squadra è migliorata molto. Su Iachini? L’allenatore è una figura particolare. Beppe non ha il palmarès di un grande allenatore, può soffrirne. Non cambiare mai il sistema di gioco può essere una debolezza.