De Magistris: “Ci voleva la pandemia per accorgersi dei vivai? Rischio infortuni altissimo”

Gianni De Magistris è intervenuto durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno:

“C’era bisogno della pandemia per ricercare fondi da destinare ai vivai? Sulla ripartenza bisogna stare molto attenti, a livello fisico sarà una prova non da poco. Certo, ci sono fior di preparatori, ma la sosta forzata è stata anche più lunga della sosta estiva. Il rischio-infortuni sarà altissimo in questo tour de force. Insomma, sarà più importante il preparatore che non l’allenatore. Purtroppo in Italia manca organizzazione, ci sono esperti per ogni cosa ed esperti che controllano gli esperti, è necessario decidere per il bene comune.”