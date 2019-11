De Laurentiis jr ai giocatori del Napoli: “Ci vuole rispetto verso il proprio datore di lavoro”

“Ci vuole rispetto, i calciatori sono pur sempre dei lavoratori, dei dipendenti anche se guadagnano 3 o 4 milioni l’anno“. Così il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis è tornato sulla vicenda del no al ritiro da parte dei giocatori del Napoli. Il figlio del presidente, ospite alla manifestazione “4-4-2 La Fiera del Calcio” parlando dal palco, si è rivolto a due ex azzurri in platea, ovvero Montervino e Calaiò: “Servirebbero più figure come Calaiò e Montervino negli spogliatoi del calcio italiano, loro hanno molte più p…e di molti altri. Montervino è un uomo di carattere ma tiene al club, sa che lo stipendio mensile va rispettato, e vanno onorate maglia e città. Il tifoso viene allo stadio per vedere i calciatori, quindi ci vuole rispetto, rispetto e rispetto. Mi ricordo in un periodo in cui i calciatori azzurri erano in ritiro da quattro settimane, Montervino era il capitano e chiamò mio padre per chiedergli se potevano tornare dalle loro mogli. Mio padre accettò, perché facendo le cose con buon senso si ottiene tutto“.