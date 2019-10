David Guetta torna in televisione, ecco dove

Al contrario del calciomercato che ha scadenze fisse, le trattative per avere i nomi più influenti del mondo viola proseguono senza interruzioni per tutto l’anno. Ed ecco quindi che dopo qualche mese di assenza, David Guetta torna in televisione. L’inventore del “Ring dei Tifosi” e di “Viola d’amore” approda a, a Italia 7, come opinionista il lunedì sera alle 21.20 di “Platinum Calcio – L’approfondimento” . La “Voce viola” per eccellenza va così ad affiancarsi alla squadra di livello guidata da Fabrizio Manfredini e che comprende tra gli altri Alberto Di Chiara, Francesco Flachi, Enzo Bucchioni e Bernardo Brovarone.