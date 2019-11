Il difensore parmense Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport alla fine del primo tempo di Fiorentina-Parma: “Sappiamo quali sono le nostre caratteristiche e stiamo cercando di sfruttarle al massimo. Non è facile, perché la Fiorentina è forte, però stiamo facendo la nostra partita mettendoli in difficoltà. Ora cerchiamo di continuare così per tornare a casa con dei punti”.