D’Ambrosio: “Sostituzioni fondamentali per la vittoria, bravi a raddrizzare la partita”

Danilo D’Ambrosio, l’uomo che ha deciso il match di ieri sera, ha parlato poco fa ai microfoni di Inter TV:

Ieri siamo partiti in salita ma siamo stati bravi a raddrizzarla. In contropiede siamo andati sotto ma siamo stati concentrati a rimetterla sui binari giusti. Poi i cambi sono stati fondamentali. Vogliamo sempre fare gioco nella metà campo avversaria e dobbiamo essere più attenti in contropiede. Abbiamo cambi davvero forti, con dei giocatori di livello. Siamo più competitivi.