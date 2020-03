Dall’Inghilterra: follia Mount, infrange la quarantena per giocare a calcetto

Arriva dall’Inghilterra l’ultima storia di follia (o forse potremmo chiamarla stupidità) in questo periodo di emergenza coronavirus. Protagonista di questa vicenda, e adesso al centro delle polemiche, è Mason Mount del Chelsea, da giorni in isolamento come tutti i compagni di squadra dopo la riscontrata positività di Callum Hudson-Odoi. Il giocatore classe ’99 ha violato la quarantena per andare a giocare a calcetto con gli amici in un parco di Londra, ma è stato riconosciuto (insieme a lui anche Declan Rice del West Ham che però non è in autoisolamento). Mount rischia ora una sanzione disciplinare da parte del club londinese.