Dalla Spagna, Håland il rimpianto del Barça. Un anno fa gli fu preferito Boateng

Le sliding doors nel pallone sono tantissime e quando si parla di calciomercato il confine tra capolavoro ed errore leggendario è assai labile. Lo sa bene il Barcellona, che come racconta in Spagna As, un anno fa ha scelto per infoltire la rosa a gennaio Kevin-Prince Boateng. Preferendolo…ad Håland. Alla ricerca di un attaccante capace di far rifiatare Suarez, il Boa era un profilo d’esperienza che non si sarebbe fatto problemi a sedere in panchina. Così è andata, visto che alla fine il ghanese è stato accusato di essere finito a Barcellona a fare il turista. Un errore di valutazione, anche se un anno fa il norvegese non era ancora il bomber capace di sconvolgere le statistiche della Champions e di segnare con regolarità e facilità impressionanti. 365 giorni dopo però i blaugrana si sono pentiti…