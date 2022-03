Colpaccio del Barcellona: goleada blaugrana al Bernabeu, Real Madrid affossato

Nel Clasico è trionfo blaugrana: 4-0 il risultato finale

Un risultato clamoroso, che per il momento non riapre i giochi in classifica ma che comunque segna un grande successo per Xavi in casa dei nemici di sempre, il Real Madrid. Nel Clasico della Liga spagnola, infatti, in programma questa sera, il Barcellona ha vinto 4-0 al Bernabeu, infliggendo a Carletto Ancelotti una sonora lezione di calcio. Le reti sono state siglate dai due acquisti invernali blaugrana, ossia Aubameyang (doppietta) e Ferran Torres. Di Araujo l'altra marcatura. In classifica il Real, comunque, comanda ancora saldamente, a 66 punti, seguito dal Siviglia a 57 e dal Barcellona a 54.