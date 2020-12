Dalla Francia: “la Fiorentina domina a Torino, Ribery si impone su Ronaldo”

La grande vittoria della Fiorentina allo Stadium guadagna titoli anche all’estero. In Francia in particolare, patria di Franck Ribery. Sul sito di France Tv Sport si parla di una Fiorentina che ha dominato la Juventus mettendo a confronto i due campioni scesi in campo. “In un duello di altri tempi, Ribery ha preso il sopravvento su Cristiano Ronaldo – si legge -. A 37 anni Ribery non ha più lo scatto dei tempi migliori, ma continua ad animare il gioco con i suoi passaggi filtranti”.