Dalla Francia: calciomercato, Fifa valuta sessione fino al 31 dicembre

Arrivano conferme dalla Francia sulle valutazioni della FIFA in merito a una maxi-sessione di calciomercato. A scriverlo è il quotidiano L’Equipe, che interpellando fonti interne ha svelato alcuni dettagli dello studio al vaglio del massimo organismo che regola il calcio e concorda quindi anche le date, in accordo con le Federazioni, del calciomercato. Quest’anno la sessione di calciomercato potrebbe iniziare nei vari Paesi all’indomani della conclusione della stagione e finirà, in tutti i casi, il 31 dicembre 2020. Lo riporta TMW.