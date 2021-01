Dal Pino: “Presentato piano per riapertura stadi, ma dal governo zero risposte”

Molto probabilmente in questo momento il governo ha altre priorità rispetto al calcio, che però chiede all’esecutivo del premier Giuseppe Conte di essere ascoltato. Come ha raccontato quest’oggi Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, a Rai Radio 1:

Abbiamo inviato al governo un dossier di oltre trecento pagine su come poter riaprire gli impianti in tutta sicurezza, con una capienza massima, al momento del 20/30% per ogni stadio. Ma non abbiamo, ad oggi, ricevuto alcuna risposta. Intanto ritengo che sia assolutamente necessario permettere ai cittadini vaccinati di poter tornare a vedere le partite dal vivo.