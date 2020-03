Dal Pino attacca Marotta: “Si è rifiutato di giocare lunedì a porte aperte”. E sul 13 maggio…

Dopo la polemica sollevata dall’ad dell’Inter Beppe Marotta (LEGGI QUI), arriva anche la risposta piccata del presidente di Lega Paolo Dal Pino che spiega i motivi del rinvio al 13 maggio di Juventus-Inter: “Venerdì l’a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell’Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A, che purtroppo sconta quotidiani conflitti di interessi legati a ciascuna squadra. Io devo promuovere il campionato italiano e la sua immagine nel mondo, trasmettere gare a stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese”.

Sui perché di un rinvio all’ultimo: “Dopo una settimana intensa di consultazioni e mancata chiarezza sullo scenario sanitario, solo venerdì sera abbiamo saputo che in tre regioni si sarebbero riaperte le porte degli stadi già dalla mezzanotte di oggi, rendendo il quadro completamente diverso dal precedente. Se i recuperi si potranno anticipare rispetto al 13 maggio? Certo, questa era la sola data formale libera per tutte e dieci le squadre coinvolte dovute agli impegni nelle competizioni nazionali e internazionali”.