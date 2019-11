Dal centro sportivo: partitella in casa con la Primavera, Ribery in gruppo

Come riportato da Radio Bruno Toscana, in mattinata si è svolta una seduta di scarico per coloro che sono scesi in campo ieri contro il Parma. Per gli altri è andata in scena una partitella amichevole contro la Primavera di Bigica, a segno anche Pedro fresco d’esordio in Serie A. Ribery, dopo alcuni fastidi al ginocchio accusati nei giorni scorsi, è apparso recuperato. Il francese ha disputato tutto l’allenamento insieme ai compagni, come testimonia la foto postata su Twitter dalla società gigliata. Caceres invece ha svolto ancora una lavoro differenziato mirato al recupero della lesione muscolare, si tenta il recupero in vista del Cagliari.