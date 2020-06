D’Agostino: “La Fiorentina sbagliò a non riscattarmi. Colpa di Corvino”

L’ex viola Gaetano D’Agostino è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

La mia esperienza a Firenze? Purtroppo è durata meno di quello che speravo. Volevo rimanere, e lo sapevano tutti. Corvino cambiò idea all’improvviso. A fine stagione, in maniera abbastanza sorprendente, decise di non confermarmi. Era la prima annata post Prandelli e si poteva gestire tutto meglio. Vivevamo una situazione ibrida. In rosa erano rimasti giocatori forti ma che avevano già dato tutto alla Fiorentina, giravano tanti discorsi sui loro contratti in scadenza. Per i nuovi era davvero difficile inserirsi. Avevo una voglia immensa di rimanere a vivere a Firenze. Oltre alla casa avevo persino comprato un’osteria per mettere le radici. Dal punto di vista economico nella mia operazione la Fiorentina sbagliò a non riscattarmi, economicamente ci perse. Nell’attuale organico mi piace molto Castrovilli. Se mantiene l’umiltà e la voglia può diventare uno dei migliori centrocampisti d’Europa.