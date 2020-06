Il coronavirus potrebbe contribuire ad una svolta epocale nel mondo della direzione di gara, ossia l’eliminazione del fischietto tradizionale. Come riporta Sport Mediaset, infatti, negli USA si sta diffondendo il cosiddetto fischietto elettronico, un dispositivo che gli arbitri tengono in mano e che azionano con un pulsante a portata di pollice. Restano da risolvere i problemi legati alla pressione involontaria e alla batteria, ma questa innovazione è ormai realtà. La vedremo presto in Italia?