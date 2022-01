Da Udine: cancellato il volo di Cioffi&co. per Firenze?

All'Aeroporto di Ronchi dei Legionari il volo C300505 delle 18 per il capoluogo toscano è stato cancellato. L'Udinese non parte?

Mentre si attendono comunicazioni da parte dell'Udinese in merito alla partenza della squadra bianconera, prevista per le 17, per Firenze, si apprende che all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari il volo C300505 delle 18 per il capoluogo toscano è stato cancellato.